29.07.2017 14:44:10

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.



Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, zamanla Trabzon ve Giresun'un iç kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Güney Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 29



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30



Bursa: Az bulutlu ve açık 30



İzmir: Az bulutlu ve açık 32



Adana: Az bulutlu ve açık 36



Antalya: Az bulutlu ve açık 37



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 27



Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38