25.07.2017 09:00:25

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şöyle:

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 35



İstanbul: Az bulutlu 34



İzmir: Az bulutlu ve açık 38



Adana: Az bulutlu ve açık 36



Antalya: Az bulutlu ve açık 34



Samsun: Parçalı bulutlu 29



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39