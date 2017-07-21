21.07.2017 10:24:30

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Ege, Göller yöresi,1 Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Bolu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'in kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30



İzmir: Az bulutlu ve açık 34



Adana: Az bulutlu ve açık 36



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32



Antalya: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33



Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 27



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık