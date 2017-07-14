14.07.2017 09:11:28

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Tekirdağ, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile güneydoğu kesimlerde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 33



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31



İzmir: Az bulutlu ve açık 38



Adana: Az bulutlu ve açık 36



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33



Antalya: Az bulutlu ve açık 36



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27



Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39