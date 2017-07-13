13.07.2017 09:52:35

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun doğu kesimleri ile zamanla Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler ise az bulutlu ve açık olacak.



Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile güneydoğu kesimlerde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 34



İstanbul: Az bulutlu 32



İzmir: Az bulutlu ve açık 37



Bursa: Az bulutlu 34



Adana: Az bulutlu ve açık 36



Antalya: Az bulutlu ve açık 40



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27



Trabzon: Parçalı, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu 26



Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40