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Yurtta hava durumu
11.05.2017 08:56:59

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Siirt, Sivas, Niğde, Kayseri, Ordu ve Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusunda, İç Ege'de ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı bulutlu 23

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Antalya: Az bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu hafif sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 29
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