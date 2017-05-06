07.05.2017 09:20:18

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Diyarbakır ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ile Hata

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Diyarbakır ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (3 ila 8 derece) azalacak, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 20İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 25İzmir: Az bulutlu 26Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 25Antalya: Az bulutlu 24Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 21