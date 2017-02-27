28.02.2017 08:31:53

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Batı ve güney kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara Bölgesi ve ülkenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Batı ve güney kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara Bölgesi ve ülkenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (çarşamba) Doğu Akdeniz'de kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 17İstanbul: Parçalı bulutlu 10Bursa: Parçalı bulutlu 16İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19Adana: Parçalı ve çok bulutlu 25Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 11Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu 19