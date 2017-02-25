26.02.2017 09:38:44

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif olmak üzere yağmurlu 12İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu 12İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19Adana: Az bulutlu ve açık 21Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 11Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 12Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3Diyarbakır: Az bulutlu 18