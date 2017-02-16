17.02.2017 09:06:48

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat ve Kayseri çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı bulutlu 4İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 6İzmir: Az bulutlu 13Adana: Parçalı ve az bulutlu 15Bursa: Parçalı ve az bulutlu 12Antalya: Az bulutlu 16Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 4Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı 4Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7Diyarbakır: Parçalı bulutlu 5