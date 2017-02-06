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Yurtta hava durumu
07.02.2017 09:12:43

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde İzmir'in güneybatı kesimleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer pus ve sis hadisesi, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 14

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 18

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; gece saatlerinde güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 5

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