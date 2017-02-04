04.02.2017 08:50:27

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.Ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Göller yöresi, Antalya'nın batı çevreleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı ilçeleri ile yarın sabah saatlerinde Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de kar erimelerine, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi riski var.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın (Cumartesi) Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 17İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14Adana: Az bulutlu 15Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün batı çevreleri ile zamanla il geneli yağmur ve sağanak yağışlıSamsun: Az bulutlu 13Trabzon: Az bulutlu ve açık 11Erzurum: Az bulutlu ve açık -4Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 0