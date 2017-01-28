28.01.2017 08:53:35

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Yalova, Bilecik, Çankırı, Nevşehir, Niğde ve Elazığ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalması, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı çok bulutlu ve hafif kar yağışlı -1İstanbul: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı 3Bursa: Parçalı çok bulutlu, doğu kesimleri hafif kar yağışlı 2İzmir: Az bulutlu ve açık 6Adana: Parçalı ve az bulutlu 10Antalya: Az bulutlu ve açık 13Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı -9Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı -1