24.01.2017 23:58:09

Yurtdışında Türkçe'ye ilgi artıyor

Türkçe konusundaki yeterliliklerini belgelemek isteyen yabancıların girdiği Türkçe Yeterlilik Sınavı’na (TYS) katılımlar bu yıl rekor kırdı. Geçen yıl Ocak ayında düzenlenen TYS’ye 400 aday katılırken, 2017 Ocak ayında bu sayı yüzde 90'dan fazla artışla 765'e yükseldi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen son Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS), 29 ülkede eş zamanlı olarak yapıldı. Sınava en çok başvuru Azerbaycan'dan oldu. Azerbaycan'ı, Türkiye, Kazakistan, Almanya, Japonya, Bosna Hersek, İran gibi ülkeler takip etti. İki oturumda gerçekleştirilen sınavlarda adayların; birinci oturumda okuma, dinleme ve yazma becerileri ölçülürken ikinci oturumda ise konuşma becerileri ölçülüyor. Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen adayların katıldığı sınav sonrası başarılı olan adaylara B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilecek.

Türkiye'nin imajını da yükseltiyor

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkçe'nin artık uluslararası bir dil olduğunu belirterek,“Türkiye'ye artan ilgi, Türkçe ‘ye olan ilgiyi de arttırıyor. Özellikle gençler daha iyi bir kariyer ya da Türkiye'de eğitim görebilmek için Türkçe ‘ye ilgi gösteriyor. Türkçe bir anlamda başarılarının da anahtarı oluyor. Ayrıca son yıllarda birçok ülkede insanlar Türkiye'yi bir çıkış noktası, siyasi olarak dünyada ezilmiş halkların temsilcisi olarak görmekte. Bu nedenle de Türkiye'ye ve Türkçe ‘ye ilgi söz konusu. Uluslararası dil öğretim standartlarında hazırlanan, geçerliği ve güvenirliği olan bu sınav, uluslararası alanda Türkçe'nin ve Türkiye'nin imajını da yükseltiyor” diye konuştu.

Türkçe Yeterlik Belgesi büyük avantaj sağlıyor

Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor. Türkçe Yeterlik Belgesi, iş başvurularında da adaylara büyük avantaj sağlıyor. Yılda üç kez uygulanan Türkçe Yeterlik Sınavı'nın 2017 yılındaki diğer uygulama tarihleri ise 13 Mayıs ve 12 Ağustos olarak belirlendi. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler, Türkiye'deki üniversitelere başvuru ve kabul için Türkçe bilgisini belgelendirmesi gereken öğrenciler, yurt dışında çeşitli kurumlarda Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adayları, Türkçe bildiğini belgelendirmek isteyen tercümanlar, kısacası Türkçe dil yeterliğini ölçmek isteyen herkes TYS'ye girebiliyor.

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