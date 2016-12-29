29.12.2016 13:33:50

Yurt müdürü kadın sanığa FETÖ üyesi suçundan 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri'de özel öğrenci yurdunda müdür olan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kadın sanığa 'terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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Kayseri'de özel öğrenci yurdunda müdür olan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kadın sanığa 'terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık F.T. ve avukatı hazır bulundu.By lock programını telefonuna yüklemediğini söyleyen sanık F.T., "Asla bu programı ne telefonuma yükledim ne de kullandım. Terör örgütü üyesi değilim. Tahliyemi istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu kadın sanık F.T.'nin Emniyet soruşturması sonucu by lock kullandığının tespit edildiği ve örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer aldığı kanaatine vararak sanığa 'terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.