08.05.2017 21:26:20

Yurt genelinde 'narko sokak' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, yurt genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonunun ikinci aşaması sürüyor - Sabah saatlerinde başlatılan 'narko sokak' operasyonun devamı olan ve 81 ilde düzenlenen operasyona 2 bin 565 ekip ve 11 bin 373 personel katılıyor- Operasyon kapsamında fasulyeye benzeyen afyon sakızı yak

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı başlatılan "narko sokak" operasyonunun ikinci aşaması sürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ihbarların ve alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon başlatılmıştı.

Yurt genelinde eş zamanlı yapılan "narko sokak" operasyonunun ikinci aşaması devam ediyor. Bu kapsamda 81 ilde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyona, yedisi hava aracı olmak üzere 2 bin 572 ekip, 118 görev köpeği ve 11 bin 373 personel katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz ve ilgili daire başkanları, uygulamaları Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla anlık takip etti. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illere canlı bağlantıların yapıldığı operasyonların gece boyunca devam edeceği öğrenildi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonun birinci aşamasında, 645 şüpheli yakalandı, 136 kilogram 310 gram esrar, 411 gram eroin, bin 926 uyuşturucu hap, 25 kilo 40 gram afyon, 666 gram kokain, bin 478 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

Operasyon kapsamında Van'daki aramalarda fasulyeye benzeyen afyon sakızı yakalandı. Yetkililer, söz konusu uyuşturucunun Türkiye'de ilk defa ele geçirildiğini belirtti.