20.07.2017 10:59:55

Yurt dışı üretici fiyat endeksi düştü

Yurt dışı üretici fiyat endeksi, Haziran ayında aylık yüzde 0,14 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Haziran ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,14 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,11 artış gösterdi.



Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,52, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,11 düşüş olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 6,09 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,33 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 2,67 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri yüzde 3,30, giyim eşyası yüzde 1,41, elektrikli teçhizat yüzde 0,84 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Haziran ayında en fazla aylık düşüş enerji mallarında gerçekleşti.