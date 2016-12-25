25.12.2016 19:27:24

Yürekleri ağızlara getirdi!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde maddi imkansızlıklar sebebiyle intihara kalkışan bir kişi, vatandaşların çabasıyla ikna edildi

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde maddi imkansızlıklar sebebiyle intihara kalkışan bir kişi, vatandaşların çabasıyla ikna edildi.Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın çatı katına çıkan H.D., polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, caddeye şişme yatağı açarak tedbir aldı. Polis ve 112 ekipleri ise çatıya çıkan şahsı ikna edebilmek için uzun süre dil döktü. Vatandaşlar ise cep telefonu ile o anları kaydetti. Uzun uğraşlar sonunda bir vatandaş yardımda bulunacağını söyledi. Bunun üzerine H.D. ikna olarak aşağıya indi. H.D. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.(İsmail Kurt / İHA)