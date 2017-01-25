26.01.2017 10:00:39
Yürek sızlatan klip
Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu'nun, Giresun şehitleri için hazırlattığı klip izlenme rekorları kırıyor
Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu'nun, Giresun şehitleri için hazırlattığı klip izlenme rekorları kırıyor.
Klipte, Vatan Şaşmaz'dan, Hayko Çepkin'e, basketbolculardan, futbolculara, müzisyenlerden, oyunculara birçok ünlü yer aldı. Belediye Başkanı Kerim Aksu'nun, sosyal medya hesaplarından paylaştığı klip büyük beğeni toplarken kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcı tarafında izlenerek paylaşıldı.
(Resul Yanbul/İHA)
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