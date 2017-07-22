22.07.2017 10:58:52

Yürek burkan mesaj! Bırakın kızımı göreyim

ABD'de kızı öldürülen Jamaika'daki acılı baba, kızının cenazesine katılabilmek için Başkan Trump'tan video mesajıyla yardım istedi.

ABD'de kızı öldürülen Jamaika'daki acılı baba Kenroy Smith, New Jersey'deki cenaze törenine katılmak için Başkan Donald Trump'tan vize talebinde bulundu.

VİDEOLU MESAJ YAYINLADI

Kenroy Smith, 11 yaşındaki kızı AbbieGail'in New Jersey'nin Keansburg kasabasında öldürülmesinden bir hafta sonra, kendisiyle birlikte diğer kızı Kenish'e vize verilmesi için, ABD Başkanı Trump'a hitaben videolu bir mesaj yayınladı.

Abla Kenish'in vize başvurusunun reddedilmesinin ve kendisinin de olumlu bir cevap alamamasının ardından APP.com internet sitesinde video yayınlan Smith, Trump'tan yardımcı olmasını istedi.

ACILI BABADAN YÜREK BURKAN MESAJ

16 sene önce uyuşturucu suçundan hüküm giyen ve sınır dışı edilen Smith, videodaki mesajında Başkan Trump'a, "Küçük AbbieGail'im elimden alındı ve ona son görevimi yapmam gerekiyor. Tek istediğim bu" dedi.

Smith mesajında ayrıca, "O benim kızım. Benim her şeyim. Lütfen kızımı toprağa girmesinden önce görmeme izin ver" ifadelerini kullandı.