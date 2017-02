01.02.2017 10:34:24

Yüreğir Ziraat Odası, komşu oda başkanlarını ağırladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Bölge Sorumlusu ve Osmaniye Ziraat Odası Başkanı Ahmet Bahadır Sezgin ile Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, Yüreğir Ziraat Odası'nın konuğu oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Bölge Sorumlusu ve Osmaniye Ziraat Odası Başkanı Ahmet Bahadır Sezgin ile Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, Yüreğir Ziraat Odası'nın konuğu oldu.Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, makamında ağırladığı Sezgin ve İspir'e, odanın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.Yüreğir Ovası'ndaki tarımsal üretim faaliyetleri ve Türk çiftçisinin yaşadığı genel problemlerin de ele alındığı sohbet sırasında Doğan, Yüreğir Ziraat Odası'nda görevi devraldıkları günden bu yana yaptıkları çalışmaları özetledi.Bölge çiftçisinin her türlü sorunuyla yakından ilgilenip, bu sorunlara çözüm önerileri getirerek, en hızlı biçimde ilgili makamlara ulaştırdıklarını ifade eden Doğan, "Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken öncelikli hedefimiz; üyelerimizin hiçbir sorun yaşamadan üretimlerine devam etmesini sağlamaktır. Çiftçimizin her türlü sorununda yanında olmayı prensip edinmiş bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Türkiye'nin en bereketli ovasında üretim yapan çiftçimizin üretim sürecini kolaylaştırıcı her türlü adımı atmaya bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.Misafirperverliği için Oda Başkanı Mehmet Akın Doğan'a teşekkür eden TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bahadır Sezgin ve Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir ise, Yüreğir Ziraat Odası'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve son derece başarılı bulduklarını ifade ettiler.