01.03.2017 15:04:52

Yüreğir yeni bir spor kompleksine daha kavuşuyor

Yüreğir Belediyesi, PTT Evleri Mahallesi'ne 3 bin metrekare oturum alanlı yeni bir spor kompleksi daha kazandırıyor. İçerisinde yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahası ve tribünleri, fitness alanı, bowling alanı, masa tenisi alanı, kafeterya ve büfesi olan bayanlar ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış duşu, soyunma odası ve tuvaleti olan yeni bir spor kompleksinin inşaatı yakında başlıyor.

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Yüreğir Belediyesi, PTT Evleri Mahallesi'ne 3 bin metrekare oturum alanlı yeni bir spor kompleksi daha kazandırıyor. İçerisinde yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahası ve tribünleri, fitness alanı, bowling alanı, masa tenisi alanı, kafeterya ve büfesi olan bayanlar ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış duşu, soyunma odası ve tuvaleti olan yeni bir spor kompleksinin inşaatı yakında başlıyor.Yüreğirdeki okullarda faydalanacakStandart ölçülerde yapılacak olan ve yarı olimpik olan yüzme havuzundan herkesin faydalanacağını belirten Başkan Çelikcan, PTT Evleri Mahallesine spor kompleksi inşaatının yakında başlayacağını belirtti. Kadınların ve erkeklerin ayrı günlerde faydalanacağı spor kompleksi içerisindeki yüzme havuzundan Yüreğir'deki bütün okulların beden eğitimi derslerinde yüzme havuzunu kullanabileceklerini söyledi.Yüreğirli yüzmek için başka yerlere gitmeyecekYüreğir'de vatandaşların faydalanacağı kapalı yüzme havuzu olmadığını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "PTT Evleri mahallemize yapacağımız spor kompleksinin ardından Atakent Mahallemize de aynı standartlarda bir spor kompleksi yapmayı planlıyoruz. Amacımız kışın yüzmek isteyen vatandaşlarımız başka yerlere gitmeden Yüreğir'de de kapalı yüzme havuzuna giderek yılın 12 ayı yüzebilsinler. Yüreğirli vatandaşlarımızın rahat ortamlarda spor yapmalarını sağlamak amacıyla PTT Evleri Mahallesi'ne 2, Sarıçam Mahallesi'ne 1 ve Levent Mahallesi'ne 1 adet olmak üzere 4 adet halı saha ve Doğankent, Solaklı, Çamlıbel ve Camili mahallelerindeki diğer tesisler de tamamlanarak hizmete sunuldu. Çağırkanlı ve Akpınar mahalleleri spor tesislerinin de yapımı devam ediyor. Bugüne kadar ilçeye 12 adet spor tesisi kazandırdık. Çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.