Yüreğir Belediye Başkanı Çelikcan'dan hakkındaki haberlere ilişkin açıklama

Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Tutuklu iş adamı FETÖ'nün Adana'daki A takımını itiraf etti" başlıklı haberde algı operasyonu yapıldığını ve şahsına saldırıda bulunulduğunu ifade ederek,"Algı operasyonu ile FETÖ tarafından AK Parti iktidarı ve AK Partili Belediye Başkanı olarak bizler itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta ve devam eden davalar sulandırılarak mecrasından çıkarılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu tür girişimler beyhude ve sonuçsuz kalacaktır" dedi.Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Tutuklu iş adamı FETÖ'nün Adana A takımını itiraf etti" başlıklı haber ile ilgili yaptığı açıklamada, servis edilen fotoğraf ve haber başlığının ağır mağduriyet oluşturan büyük bir yanlış olduğunu belirterek, "Keza hakkımda olumsuz ve gerçek dışı bir algıya neden olmuştur. Haberin içeriğini okumayan ve detayını merak etmeyen her kişi başlıktan yola çıkarak sanığın itiraflarında yer aldığım gibi yanlış bir anlamaya kolayca kapılmaktadır. Oysa habere konu oluşumun asıl sebebi bir gezi ile ilgilidir. Sanığın itiraflarında yer alan ve haber konusu ile hiçbir bağım ve irtibatım bulunmamakla birlikte, haberin içeriğinde görüleceği gibi ismim geçmemektedir. Haberin konusu başka iken haberde fotoğrafım kullanılması büyük bir hatadır. Habere ilişkin kullanılan fotoğraf, 17-25 Aralık hükümete darbe girişiminden çok önce bir sokak iftarı münasebeti ile bulunduğumuz halka açık bir alanda çekilmiştir. Şahsımı bu teröristlerle veya terör örgütü mensupları ile ilişkilendirme çabaları açık ve net bir şekilde hakkaniyete uymayan planlı bir algı operasyonunun ürünüdür. Haberde benim kadar zikredilen isimler arasından sadece şahsımın fotoğraflarının kullanılmış olması ise düşündürücüdür" dedi."Mücadelemiz en sert şekilde sürüyor"Haberde adı geçen Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Türk okulunun açılışı için okulu yaptıran iş adamlarınca yapılan davet üzerine 2012 yılı sonunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gittiklerini söyleyen Çelikcan, "Gittiğimiz gezide şahsım dışında benim gibi birçok resmi davetli de vardı. Bu ziyaret dikkat edileceği üzere 17-25 Aralık 2013 tarihindeki FETÖ/PDY'nın AK Parti iktidarını yıkmaya yönelik operasyonundan yaklaşık 1 yıl önce yapılmış bir ziyarettir. Bu Türk okulunun açılış etkinliğinde sadece bizler değil Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kinshasa Türkiye Büyükelçisi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti başkenti Kinshasa Eyaleti Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi ve diğer devlet yetkilileri de yer almıştır. Aynı günün akşamı Büyükelçimiz Türk heyeti onuruna bir resepsiyon vermiştir. Bu okul inşa halindeyken dönemin Sayın 11. Cumhurbaşkanı da ziyaret etmiş ve eksikliklerin giderilmesini talep etmiştir. Ancak bir kısım yazılı ve görsel medya organlarınca yapılan haberde sadece benim fotoğrafım kullanılarak şahsım yıpratılmaya çalışılmıştır. Haber içeriğinde tutuklu yargılanan bir sanığın adımı kullanması ve benim ısrarımla bu geziye gittiğini söylemesi bu şahsın kendisini kurtarma çabası dışında bir şey değildir. Ayrıca bu şahsın iftirasının bir göstergesi de eski Adana Valisi'nin bu seyahatte olduğu yönündeki iftira niteliğindeki yalan ifadesidir. Keza dönemin Adana Valisi bu seyahatte hiç bulunmamıştır" şeklinde konuştu.Çelikcan daha sonra şöyle devam etti:"Haber içeriğinde adı geçen sanığın da üyesi olduğu iş adamları derneği tarafından yaptırılan okul açılışına benim bu şahsı davet etmiş olmam hayatın olağan akışına aykırı iftira niteliğinde bir beyan olup, tam tersine Adanalı iş adamlarının yaptırdığı okulun açılışına davet edildiğim için gittim. Ayrıca bu seyahatin şahsıma ait masrafları tarafımdan karşılanmıştır. 17-25 Aralık AK Parti hükümetine ve dönemin Başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girişilen darbe girişiminden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bu yapı ile her türlü ve sert bir şekilde mücadele edilmiştir. Bizim safımız her zaman milletimizin ve devletimizin yanı olmuştur. Algı operasyonu ile FETÖ tarafından AK Parti iktidarı ve AK Partili Belediye Başkanı olarak bizler itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta ve devam eden davalar sulandırılarak mecrasından çıkarılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu tür girişimler beyhude ve sonuçsuz kalacaktır."