25.02.2017 10:44:29

Yunusemre U-15 Takımı Türkiye Şampiyonası'na gidiyor

Yunusemre Belediyespor U-15 takımı, play-offları namağlup bitirerek Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

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Yunusemre Belediyespor U-15 takımı, play-offları namağlup bitirerek Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.Yunusemre Belediyespor Altyapı takımlarından U-15 takımı, sporcuları başarıdan başarıya koşuyor. Kendi bulunduğu grubu lider tamamlayarak play-offlara kalan ve play-offları da lider tamamlayan Yunusemre Belediyespor, Türkiye Şampiyonası'na gidecek. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, genç sporcuları kutlayarak, başarıda emeği geçenlere teşekkür etti. Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbolda başarıdan başarıya koşuyoruz. A takımımız Süper Amatör Lig A grubunda liderliğini sürdürüyor. Bizler kulüp olarak gençlerimize çok önem veriyoruz. Altyapıda da kulüp takımımız oldukça başarılı. Grubunu lider tamamlayan U-15 takımımız play-offları da lider tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'na gidecek. Elde edilen başarıda emeği olan futbolcularımızı, hocalarımızı kutluyorum" dedi.