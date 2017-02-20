20.02.2017 15:44:17

Yunusemre'den Mehmetçiğe moral desteği

Yunusemre Belediyesi, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda görev alan askerlere moral desteği verdi. El-Bab'da operasyonda olan Mehmetçiğe Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin kaleme aldığı mektupla birlikte enerji vermesi için Manisa'nın sembolü olan Mesir Macunu, kuru meyve ve çerez gönderildi.

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Yunusemre Belediyesi, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda görev alan askerlere moral desteği verdi. El-Bab'da operasyonda olan Mehmetçiğe Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin kaleme aldığı mektupla birlikte enerji vermesi için Manisa'nın sembolü olan Mesir Macunu, kuru meyve ve çerez gönderildi.Yunusemre Belediyesi, ülkemizin güvenliği için sınır dışı operasyonda bulunan Mehmetçiği unutmadı. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda görev alan askerlere Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin kaleme aldığı mektup ile birlikte içerisinde Mesir Macunu, kuru meyve ve çerezin yer aldığı koliler gönderen Yunusemre Belediyesi, Mehmetçiğe moral desteği verdi. Koliler El-Bab operasyonlarını yürüten birliğe ulaşırken; sıla hasreti çeken Mehmetçik, duyarlı davranışından dolayı Başkan Çerçi'ye ve Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti.Başkan Çerçi Mehmetçiğe hitaben yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi:"Vatanımızın bekası, Müslüman kardeşlerimizin selameti için özveriyle görev yapan sevgili kardeşlerim;Ülkemiz zor ve önemli bir süreçten geçmektedir. Emperyalist güçler ve onların maşaları Ortadoğu üzerinde oyunlar oynamakta, ülkemizi de yarattıkları batağın içerisine çekmek istemektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanlığında her zaman olduğu gibi Türk askeri düşmana korku, dostuna ise büyük güven vermiştir. Dünya tarihinde destan yazan şanlı Türk ordusunun mensubu siz değerli askerlerimiz buna müsaade etmeyeceksiniz, biliyoruz.Türk askeri cesur, disiplinli ve aynı zamanda şefkatlidir. Peygamber ocağında annesinden, babasından, eşinden ülkesinden uzakta olan sizler; canınızı sakınmadan memleket sevdasıyla görev yapmaktasınız. Üstlendiğiniz kutsal görevin bilinciyle bizler güvenlik içinde yaşayalım diye gözünüzü kırpmıyorsunuz. Mazlumu zulümden, vatan toprağını terör belasından kurtaracak olan sizlere çok şey borçluyuz ve bu borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Bugün yatağımızda rahatlıkla uyuyabiliyorsak bu sizin sayenizdedir.'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' inancıyla tarihte büyük zaferler kazanan bir milletin şanlı mensupları olarak siz değerli askerlerimize görevlerinde başarılar diliyor; sağlık ve esenlikle ailenize, sevdiklerinize kavuşmanızı temenni ediyorum."