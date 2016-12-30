30.12.2016 17:01:24

Yunusemre'de 7 noktada lokma hayrı

Yunusemre Belediyesi'nin öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla Mekke'nin Fethi'nin yıldönümü ile terör olaylarında şehit düşen asker ve sivillerimiz için 7 noktada lokma döktürüldü.

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Yunusemre Belediyesi'nin öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla Mekke'nin Fethi'nin yıldönümü ile terör olaylarında şehit düşen asker ve sivillerimiz için 7 noktada lokma döktürüldü.Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Hacı Yahya Camii önünde, belediyenin öncülüğünde hayırsever işadamlarının katkılarıyla gerçekleştirilen Mekke'nin Fethi'nin yıldönümü ile terör saldırılarında şehit düşen asker ve sivillerimiz için döktürülen lokma hayrına katıldı. Cuma namazı sonrası yapılan etkinlikte Başkan Çerçi'ye Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Gürler, Daire Müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri eşlik etti. Vatandaşlara takvim de armağan eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yaptığı açıklamada, "Yılın son günlerini yaşıyoruz. Aynı zamanda Mekke'nin Fethi'ne denk geliyor. Bir taraftan tabi şehitlerimiz de var. Bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bugün ilçemizde bulunan 7 ayrı noktada lokma hayrı gerçekleştiriyoruz. Rabbimden tüm şehitlerimiz için rahmet diliyorum" dedi. Hacı Yahya Camii'nin yanı sıra Barbaros İmam-ı Azam Camii, Malta Camii, Horozköy Camii, Yeşil Cami, Üçpınar Camii ve Muradiye Mahalle Camii'nde de lokma döktürülerek vatandaşlara takvim armağan edildi.