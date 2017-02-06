06.02.2017 18:27:16

Yunusemre'de 1 milyon fidan toprakla buluşacak

Yunusemre Belediyesi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 2023 yılına kadar 1 milyon fidan toprakla buluşacak.

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Yunusemre Belediyesi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 2023 yılına kadar 1 milyon fidan toprakla buluşacak.Yeşil bir Yunusemre sloganıyla ilçede seferberlik başlatan Yunusemre Belediyesi, Türkiye'nin en önemli projelerinden birini hayata geçiriyor. Yunusemre Belediyesi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile "1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor" projesi resmiyet kazandı. Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen imza törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Yunusemre Park ve Bahçeler Müdürü Fuat Balcı ve Muradiye Orman Fidanlık Müdürü Nedim Bozkurt katıldı.Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yaptığı açıklamada, çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, tüm halkı ağaç dikme kampanyasına davet ettiklerini kaydetti.Başkan Çerçi, imzalanan protokol ile yeşil bir geleceğin tohumlarının atılacağını belirterek, "Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüz ile beraber çok önemli bir işe imza attık. Bakanlığımız nezdinde aylardan beri sürdürdüğümüz bu proje çalışmasının son noktasını bugün koyduk. İzmir Orman Bölge Müdürümüz Şahin Aybal ile beraber imzaları atıp protokolümüzü imzaladık. 1 milyon ağacın 700 bini 2023 yılına kadar Muradiye Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından yetiştirilecek. Ücreti mukabilinde Yunusemre Belediyesi tarafından satın alınıp, toprak ile buluşturulacak. Geriye kalan 300 bin ağaçta yine proje kapsamında ücretsiz olarak Yunusemre Belediyesi'ne hibe olarak verilecek.Başta Müdürümüz Nedim Bey olmak üzere Bölge Müdürümüz Şahin Bey, Genel Müdürümüz İsmail Bey'e, Bakan Yardımcımız Harun Bey'e, Bakanımız değerli Devlet Adamı Veysel Eroğlu Bey'e çok teşekkür ediyorum. Böyle büyük bir projenin hayata geçecek olmasından dolayı çok mutluyum. Bütün ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Milli Eğitim ile ağaç dikme kampanyalarımız olacak. Bütün halkımızı da ağaç dikme kampanyamıza davet ediyorum" şeklinde konuştu.İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal ise böyle bir projenin bir ayağı olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bizleri başından beri çok heyecanlandıran projeydi. Bu manada da böyle bir projenin bir ayağı olmak bizleri çok mutlu etti. Orman teşkilatı olarak hem yöremizde hem de bölgemizde daha yeşil bir Türkiye'ye ulaşmak hedefiyle alt yapı çalışmalarına imza atıyoruz. Türkiye'de bu manada belediyelerimizin alım garantili diyebileceğimiz bu proje Türkiye'de ilktir. Yunusemre Belediye Başkanımızı kutluyor ve teşekkür ediyorum. 2023 yılına kadar Yunusemre Belediyemizin ihtiyaç duyduğu fidanları yetiştirerek sahaya bahçeye dikmek hedefimiz olacak. 1 milyon adet fidan büyük rakamdır. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye ve Bakanımız Veysel Eroğlu olmak üzere bizim önümüzü açan herkese teşekkür ediyorum" dedi.