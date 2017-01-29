29.01.2017 17:30:42

Yunusemre Belediyespor seriyi sürdürdü

Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligde 13. haftada karşılaştığı Saruhanlı Belediyespor'u 4-0 yenerek galibiyet serisini devam ettirdi.

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Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligde 13. haftada karşılaştığı Saruhanlı Belediyespor'u 4-0 yenerek galibiyet serisini devam ettirdi.Yunusemre Belediyespor, ligde 13. haftada Ertuğrul Dilek Tesislerinde karşılaştığı Saruhanlı Belediyespor'u 4-0 yendi. Yunusemre Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri Gökay Tunç, penaltıdan Şahin Karaca ve Levent Holinar'ın (2) attığı goller getirdi. Bu galibiyet ile ligde liderliğini sürdüren Yunusemre Belediyespor, önümüzdeki hafta Kırkağaç Acar İdman Yurdu ile karşılaşacak.