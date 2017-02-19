19.02.2017 17:48:03

Yunusemre Belediyespor Play Offlara kalmayı garantiledi

Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Donatımspor maçından 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

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Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Donatımspor maçından 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı.Yunusemre Belediyespor ligde aldığı galibiyet serisini sürdürüyor. Mavi beyazlı takım ligin 16. haftasında deplasmanda Donatımspor ile karşılaştı. Rakibine şans tanımayan Yunusemre Belediyespor, sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı. Mavi beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Kadir Kaya, Samet Algu ve Burak Yıldız attı.