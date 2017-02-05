05.02.2017 15:42:25

Yunusemre Belediyespor'dan bir galibiyet daha

Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Kırkağaç Acar İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaştı.

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Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Kırkağaç Acar İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaştı.Yunusemre Belediyespor, Süper Amatör Lig'de 14. haftada Kırkağaç Acar İdmanyurdu'yla karşılaştı. Kırkağaç Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 3-1 yenen Yunusemre Belediyespor, ligde liderliği sürdürdü. Yunusemre Belediyespor'a galibiyeti Samet Algu, Süleyman Numan Çarıkçı ve rakibin kendi kalesine attığı gol getirdi.