08.05.2017 10:59:09

Yunusemre Belediyesinden Lavanta Park'a spor alanı

Yunusemre Belediyesi, Yeni Mahallede bulunan Lavanta Park'ta spor alanı oluşturuyor. Parkı gezen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çocuklarla birlikte spor yaparak çocukların ilgi odağı oldu.

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Yunusemre Belediyesi, Yeni Mahallede bulunan Lavanta Park'ta spor alanı oluşturuyor. Parkı gezen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çocuklarla birlikte spor yaparak çocukların ilgi odağı oldu.Yunusemre Belediyesi bir parka daha spor alanı yapıyor. Yeni Mahalledeki Lavanta Park'ta basketbol ve futbol tutkunu gençler için spor alanı oluşturan Yunusemre Belediyesi, çalışmasıyla takdir topladı. Çalışmayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çocukların ilgi odağı olan Başkan Çerçi sağlıklı yaşamak için sporun şart olduğuna işaret etti.Parklarda spor alanları oluşturuluyorÖzellikle gençleri spora yönlendirmek istediklerini aktaran Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizler, 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' atasözümüzden hareketle vatandaşlarımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı spora yönlendirmek için çalışıyoruz. Mahallelerimizde uygun olan parklarımıza spor alanları ve sahaları oluşturuyoruz. Bunlardan bir tanesi de Lavanta Park. Parkın bulunduğu alanda çevre düzenlemesi yapıyor, futbol ve basketbol sahası inşa ediyoruz. Burada çocuklarımızın oyun oynamasına şahit olmak çok güzel. Onlar bizim geleceğimiz. Gelecek nesillerimiz için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.