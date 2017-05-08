08.05.2017 15:46:17

Yunusemre Belediyesinden Kızılay'a kan takviyesi

Yunusemre Belediyesi, Türk Kızılayı'nın başlattığı 'Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır' kampanyasına destek verdi. Belediye bahçesinde konuşlanan gezici araçta gün boyu devam eden etkinlikte yaklaşık 50 ünite kan bağışında bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Yunusemre Belediyesi, Türk Kızılayı'nın başlattığı 'Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır' kampanyasına destek verdi. Belediye bahçesinde konuşlanan gezici araçta gün boyu devam eden etkinlikte yaklaşık 50 ünite kan bağışında bulundu.Yunusemre Belediyesi personelleri, Türk Kızılayı'nın başlattığı 'Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır' kampanyasına duyarsız kalmadı. Gün boyunca belediye bahçesinde konuşlanan gezici kan bağış aracında gerçekleştirilen kampanyaya ilgi yoğun oldu. Türk Kızılayı Manisa Şubesi doktorlarından Sedat Ulusoy, kampanyaya katkılardan dolayı belediye personeline teşekkür etti. Ulusoy, "Her gün iki sabit yerimizde kan alma işlemi yapılıyor. 'Kan Acil Değil, Sürekli Bir İhtiyaçtır' kampanyamız kapsamında mobil ekibimiz ile kan vermek isteyip de mesaiden dolayı veremeyen vatandaşlarımız için kan bağışı alıyoruz. Yunusemre Belediyesi bu anlamda bizlere büyük destek veriyor. Personellerimize gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.