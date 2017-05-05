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Yunus Emre Sempozyumu
05.05.2017 17:45:17

Yunus Emre Sempozyumu

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Yunus'un Nefesi' temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yunus Emre Sempozyumu kapsamında Ünye Şeyh Yunus Emre Türbesi'nde anma programı gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yunus'un Nefesi" temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yunus Emre Sempozyumu kapsamında Ünye Şeyh Yunus Emre Türbesi'nde anma programı gerçekleştirildi.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek başta olmak üzere Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Genel Sekreter Yardımcısı Hikmet Yıldırım, OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında konuşma yapan Genel Sekreter Bülent Civelek, Yunus Emre Sempozyumu'nun önümüzdeki yıllarda da düzenlenmeye devam edeceğini söyledi.

İlahi dinletisinin yapıldığı programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan, "Ordu Büyükşehir Belediyemiz, 2015 yılında 'Yunus'un Çağrısı' temasıyla ilimizde ulusal bir konferans düzenledi ve 2016'da 'Yunus'un Sesi' temasıyla uluslararası düzeye çıkardığı sempozyumun 2.sini gerçekleştirdi. Bu yıl ise 'Yunus'un Nefesi' temasıyla 3.sü düzenlenecek olan sempozyumu anma programıyla başlatmış olduk. Sağladığı katkılar dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Yunus Emre'yi anmak ve anlamak önemli"

Yunus Emre'yi anmak ve anlamanın son derece önemli olduğuna vurgu yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, sevginin ve kardeşliğin hüküm sürdüğü coğrafyamızda Yunus'un makamlarından biri de Ünye ilçemizde bulunuyor. Yaratılanı yaratandan ötürü severek tüm insanlığı bir tutmuş ve Anadolu'nun mayasını sevginin diliyle birlik ve beraberlik üzerine yoğurmuş olan Yunus Emre'yi anmak ve anlamak bir yolculuk ve serüvendir" diye konuştu.

"Yunus Emre Sempozyumu ileriki yıllarda da devam edecek"

Bu yıl "Yunus'un Nefesi" temasıyla 3.'sü düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu'na katılım gösteren protokol mensuplarına ve vatandaşlara hitap eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, "Türk İslam düşünürü Yunus Emre'nin türbelerinden birinin Ünye ilçemizde bulunması son derece anlamlı. Yunus'un makamının bulunduğu bu çok güzel alana ne zaman gelsek onun kokusunu hissediyor, hayata bakışını anlamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, burada Yunus Emre'nin adına yakışır fiziki ortamının sağlanması için birtakım düzenlemeler yaptık. Bundan sonra da bu önemli makamın çevresini daha da geliştireceğiz. Uluslararası düzeyde her yıl düzenli olarak yaptığımız Yunus Emre Sempozyumumuzu ilerleyen yıllarda da düzenlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk tarafından yapılan dua ve kılınan cuma namazının ardından sempozyumun birinci bölümü sona erdi.
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