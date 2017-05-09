10.05.2017 07:55:42

Yunus Emre Enstitüsü ile Michigan Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş:- 'İmzaladığımız protokol; üretilen düşünce, patent ya da bilimsel çalışmaları Türkiye'nin, Türk bilim adamlarının da dahil olduğu bir platforma dönüştürme gayretimizin ABD'deki ilk adımıdır'

Yunus Emre Enstitüsü ile ABD'deki Michigan Eyalet Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Eğitim, yayın ve akademik bilgi materyali, araştırmacı, çalışan ve öğrenci değişimleri, eğitim ve araştırma alanında ortak çalışmalar yürütülmesi ve teknik yardımlaşma esasları üzerinde ilerleme kaydedilmesi amaçlanan protokolün imza töreni yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü adına Başkan Şeref Ateş, Michigan Üniversitesi tarafından ise İdari Hizmetler Başkan Yardımcısı Satish Udpa'nın protokolü imzaladığı tören, Michigan Üniversitesinin East Lansing kentindeki kampüsünde gerçekleştirildi.

Törenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Ateş, ABD genelinde açmayı planladıkları 4 ofisin yanı sıra üniversitelerle sürdürecekleri anlaşmalarla kampüslerde de çalışmalar yaparak Türkiye-ABD ilişkilerini daha ileri seviyeye taşıyacaklarını söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü olarak imzalanan protokol üzerinde bir yılı aşkın süredir çalıştıklarını bildiren Ateş, "Yunus Emre Enstitüsü olarak bütün işleri tek başına yapma gayretinde değiliz. Konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşları aynı platformda buluşturacak bir ağ oluşturuyoruz. Bu ağa iş birliği yapma potansiyelimiz olan tüm dünya üniversitelerini de dahil edip uzun soluklu bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Ateş, Michigan Üniversitesi ile imzalanan anlaşmanın sadece bilimsel iş birliği ile sınırlı olmadığını vurguladı.

Bu protokolün pek çok yönü olduğunu anlatan Ateş, "İmzaladığımız protokol; üretilen düşünce, patent ya da bilimsel çalışmaları Türkiye'nin, Türk bilim adamlarının da dahil olduğu bir platforma dönüştürme gayretimizin ABD'deki ilk adımıdır. Onun için çok mutluyum." diye konuştu.

Ateş, Türk insanının hızlı hareket edebilme ve karar verme yeteneği ile Michigan Üniversitesinin bilimsel birikimi, akademik zenginliği, çığır açıcı buluşları bir araya getiren çalışmanın her iki taraf için çok büyük bir imkan olduğunu dile getirdi.

Başkan Ateş, Türk dili ve kültürü gibi önemli bir alanın "illegal yapılara" bırakılamayacağının bir göstergesi niteliğindeki protokolün imza sürecinde Michigan Üniversitesinin çok yapıcı bir tutum sergilediğini sözlerine ekledi.

Udpa da imzalanan protokolü "büyük bir maceranın başlangıcı" olarak niteledi.

Protokolün bilimsel boyutunun yanı sıra öğrenci, öğretim görevlileri ve kültürel değişimi de öngördüğünü kaydeden Udpa, "Michigan Üniversitesi olarak, Türkiye ve Yunus Emre Enstitüsü ile dil ve kültürel tabanlı birçok projeyi hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Törene, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar ve Eğitim Ataşesi İsmail Hakkı Mirici'nin yanı sıra bazı Türk ve yabancı öğretim görevlileri ile Türkçe eğitim alan öğrenciler katıldı.