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Yunus Emre Enstitüsü ABD'de dört ofis açacak
08.05.2017 22:58:46

Yunus Emre Enstitüsü ABD'de dört ofis açacak

Enstitü Başkanı Ateş: 'ABD genelinde toplam dört şube açarak Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtma faaliyetlerinde bulunacağız'

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, ABD genelinde dört şube açarak Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtma faaliyetlerinde bulunacaklarını bildirdi.

Ateş, ABD Başkenti Washington'da Türk basın mensuplarına ABD'de yapmayı planladıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

ABD'de Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetlerde bulunabilmek için yakın zaman içerisinde yasal bir statü kazandığına dikkati çeken Ateş, hızlı şekilde çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Ateş, Başkent Washington'da merkezi bir noktada Yunus Emre Enstitüsü'nün merkez ofisini açmak üzere olduklarını kaydederek, daha sonra ise New York, Boston ve Houston bölgelerinde de birer şube açacaklarını kaydetti.

Bu hafta içerisinde ABD'nin saygın üniversitelerinden biri olan Michigan Eyalet Üniversitesi ile anlaşma imzalacaklarını belirten Ateş, şöyle devam etti:

"Yarın itibarıyla ilk anlaşmamızı yapacağız ve üniversiteler içerisinde de aktif olacağız. Bu anlaşmayla birlikte Türkiye, Türk Dili, Türk kültürü ve bilimsel iş birliği faaliyetleri yapacağız. ABD genelinde dört ofisimiz olacak. Bununla birlikte üniversiteler içerisinde anlaşmalar yaparak kampüsler içerisinde de çalışmalarımız olacak. Temelde Türkiye-ABD ilişkilerini artırmak için partner kuruluşlarla da iş birliği yapacağız."

Türkiyenin zenginliklerini tanıtmak için ABD'de faaliyetler yapacaklarına da vurgu yapan Ateş, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Türk kültürünü doğru kaynaklardan tanıtmak bizim temel hedefimiz. Uzun yıllar buralar boş kalmış ve FETÖ burada etki alanını arttırmış. Türkiye kökenli insanlara, diğer taraftan da Amerikalı ve diğer ülkelerden insanlara Türkiye'yi tanıtacak faaliyetlerimiz olacak. Türkiye'de yaşanan darbe girişimi trajedisini, insani trajediyi, sadece bir kalkışma olarak değil, aynı zamanda bu kalkışmanın sonuçlarını buradaki insanlara da anlatmak gibi bir amacımız var. Bu anlamda rahatsız olanlar olacaktır, biz kucaklayıcı bir şekilde burada üniversitelerde okuyan öğrencilerimizin de Türkiye lehine çalışmalar yapmalarına imkan tanıyacağız. ABD'de çok sayıda öğrencimiz var ve bu gençler Türkiye ile olan ilişkilerini kesmemeli. Bu anlamda da biz her tarafta bu faaliyetleri, bu ay itibarıyla başlatmış olacağız."


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