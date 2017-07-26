26.07.2017 16:24:45

Yunus ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralı

Ankara'da devriye gezen motorize polis ekipleri bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan iki polis hastaneye kaldırıldı.



Kaza, saat 14.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Naci Çakır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Yunus" olarak bilinen motosikletli polis ekipleri, Sinan Caddesi üzerinde seyir halindeyken 758. Cadde'den dönüş yapan 06 GB 1027 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan iki polis yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı polisleri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.