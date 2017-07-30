30.07.2017 14:35:04

Yunanistana kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı

Terör örgütü lehine çalışmalar yaptığı için hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, Aydın'da yasa dışı bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapmak suçundan kesinleşmiş 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 50 yaşındaki Erkan Teyfur'un yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçma hazırlığı içinde olduğu yönünde bir ihbar aldı. İhbarı değerlendiren Kuşadası TEM ekipleri, Aydın'dan Kuşadası'na gelen Erkan Teyfur'u yakalamak için takviye polis ekipleriyle operasyon düzenledi. Yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.





