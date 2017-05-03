04.05.2017 12:25:39

Yunanistan yine şaşırtmadı

Yunan Temyiz Mahkemesi, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a sığınarak iltica talebinde bulunan 2 darbecinin daha iade talebini reddetti

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Yunan Temyiz Mahkemesi, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a sığınarak iltica talebinde bulunan 2 darbecinin daha iade talebini reddetti.15 Temmuz darbe girişimin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeciden 2'sinin daha iade talebi reddedildi. Savcı Yorgos Vulgaris, Mesut Fırat ve Uğur Uçan için Türkiye'nin 2. iade talebini reddetti.(Manol Kostidis/İHA)