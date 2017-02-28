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'Yunanistan tekrar denize dökülmeyi istiyorsa buyursun'
28.02.2017 11:44:48

'Yunanistan tekrar denize dökülmeyi istiyorsa buyursun'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yunanistan tekrar denize dökülmeyi istiyor, kovalanmayı canı çekiyorsa buyursun, Türk milleti buna hazır ve buna bi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yunanistan tekrar denize dökülmeyi istiyor, kovalanmayı canı çekiyorsa buyursun, Türk milleti buna hazır ve buna bir kez daha yapacak imandadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Yunanistan Dışişleri Bakanının yapmış olduğu Kardak açıklamasına ilişkin, "Yunanistan Türkiye'nin milli hassasiyetleriyle oynamakta, işgal ettiği bazı Ege adalarında gövde gösterisi yapmaktadır. Yunanistan'ın yeni atanan Kara kuvvetleri Komutanı 19 Şubat'ta soluğu işgal edilen adalardan birisi olan Koyun Adasında almıştır. Bu çürümüş general, işgalci Yunan askerleriyle poz vermiştir. Yunan Dışişleri Bakanı, aba altında sopa gösterip, Türkiye'nin Kardak kayalıklarındaki faaliyetinin uluslar arası hukuka aykırı olduğunu, bundan sonra tolerans göstermeyeceklerini söylemiştir. Yunanistan, Balkan savaşlarında işgal edilmeyen, Lozan'da verilmeyen ada ve kayalıkları düşmanca ablukaya almıştır. Bu işgale şartsız son verilmeli, uluslar arası hukuka uygun davranmalıdır. Anlayamadığımız, Yunanistan'ın amaç ve hedefinin ne olduğudur. Eğer ki, tekrar denize dökülmeyi istiyor, kovalanmayı canı çekiyorsa buyursun, Türk milleti buna hazır ve buna bir kez daha yapacak imandadır" diye konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye ziyaretini değerlendiren Bahçeli, "26-27 Şubat'ta peşmerge başı Barzani, önce İstanbul'a gelerek Mabeyn Köşkünde Cumhurbaşkanıyla, sonrada Ankara'da Başbakanla görüşmüştür. Bu ziyaretin neden ve sonuçları şimdilik değerlendirmelerimiz arasında değildir. Zira daha önemli bir durumun varlığı söz konusudur.

"BARZANİ'NİN BAYRAĞINI VATAN SEMALARINDA, GÖRMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ KESİNLİKLE YOKTUR"

26 Şubat 2017 Pazar günü, Barzani'nin ziyareti üzerine, İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinin önündeki bayrak direklerinden birisine sözde Kürdistan bayrağı asılmıştır. Cumhurbaşkanı ve Başbakanın Erbil'e ziyaretleri esnasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi adı altında bir bayrağın Irak bayrağıyla birlikte asıldığı görmüş ve yaşanmıştır. Bu Irak'ın kendi iç meselesidir. Ama aynı bayrağın Türkiye'de, Türk bayrağına eş tutularak asılması skandaldır, aymazlıktır, rezalettir. İstanbul'da bu sözde bayrağın dalgalanmasına kim izin vermiştir? Bizim, Barzani'nin bayrağını vatan semalarında, Başbakanlık odalarında görmeye tahammülümüz kesinlikle yoktur. Bu şahıs, önce PKK'ya desteğinin ve şehitlerimizin hesabını vermeli, Türkiye'ye kurduğu tuzakların bedelini ödemelidir. Türk milletine kefen biçen bir çürümüşün, Türkiye'de bir şey yokmuş gibi ağırlanması, milli gururu incitmiş, milli vicdanı sarsmış ve rahatsız etmiştir" diye konuştu.

(İlker Turak / İHA)
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