09.02.2017 12:50:35

Yunanistan mültecileri Türkiye sınırına bıraktı

Yasa dışı yollarla gittikleri Yunanistan'da yakalanan 15 kaçak göçmenin, uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Yunanistan tarafından 'geri itme (push back)' veya 'deport' da denilen uygulamayla Türkiye sınırına bırakıldığı öne sürüldü.

Yunanistan'da yakalanan 15 kaçak göçmen, uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Yunanistan tarafından "geri itme (push back)" veya "deport" da denilen uygulamayla Türkiye sınırına bırakıldı.



54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birlikler, Türkiye-Yunanistan sınırını çizen Meriç Nehri kenarında çok sayıda yabancı uyruklunun olduğunu tespit etti.



Aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu, Suriye ve Afganistan uyruklu 15 kişi, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresine getirildi.



Suriye uyruklu Muhammed Abdu, eşi ve çocuğuyla ülkesindeki savaştan kaçarak Almanya'daki yakınlarının yanına gitmek için yola çıktığını söyledi.



Yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da sınır birlikleri tarafından yakalandıklarını anlatan Abdu, bir süre burada tutulduktan sonra Yunanistan güvenlik güçlerince Türkiye sınırına bırakıldıklarını öne sürdü.



Suriye uyruklu İman Meskudi ise Yunan sınır birliklerinin sınırda yakalananlara iyi davranmadığını, telefonunu aldıklarını iddia etti. Suriye'de huzur ve düzenin kalmadığını, bu nedenle Almanya'ya yakınlarının yanına gittiğini aktaran Meskudi, yakınlarının yanına gitmeyi tekrar deneyeceğini kaydetti.



Afganistan uyruklu Mehrdad Amiri de Yunan birliklerinin kendisini darbettikten sonra diğer kaçaklarla Türkiye sınırına bıraktığını ileri sürdü.



Güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın "deport" ya da "push back (geri itme)" denilen uygulamasının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirtiyor. Son haftalarda bu uygulamanın Yunanistan tarafından sıklıkla yapıldığı belirtiliyor.

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