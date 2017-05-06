07.05.2017 00:02:12

Yunanistan Kupası PAOK'un

Finalde AEK'yı 2-1 yenen PAOK, Yunanistan Kupası'nı 5. kez müzesine götürdü

Yunanistan Kupası finalinde AEK'yı 2-1 mağlup eden PAOK, 5. kez şampiyonluğa ulaştı.

Volos kentindeki Panthessaliko Stadı'nda oynanan karşılaşmada PAOK'un gollerini eski Kayserisporlu Diego Biseswar ile Pedro Henrique kaydetti. AEK'nın golünü ise Lazaros Christodoulopoulos attı.

Kupa finalinde 18. kez mücadele eden PAOK, 1972, 1974, 2001 ve 2003'te de şampiyon olmuştu. Organizasyonda 15 şampiyonluğu bulunan AEK ise 8. finalini kaybetti.

Öte yandan, karşılaşma öncesinde çıkan olaylarda birçok taraftar yaralandı.