04.02.2017 19:36:23

Yunanistan'ın devlet borcu bir yılda 5 milyar euro arttı

Yunanistan Maliye Bakanlığı, yayımladığı raporda ülkenin devlet borcunun 2016 içerisinde 5 milyar artarak, yıl sonunda 326.358 milyar euro'ya ulaştığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre Devlet borcundaki borçlanma senetlerinin payı 71.607 milyar euro azalırken, kredi payı 254.751 milyar arttı.

KREDİ HACMİ 227.660 MİLYAR EURO

Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF), Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) alınan kredi hacmi 7.229 milyar artarak 227.660 milyar euroya yükseldi.



Kredi faizleri de 5.587 milyar euro olarak gerçekleşti.

DEVLET BORCU 8 YILDA 3'E KATLANDI

Yunanistan Maliye Bakanlığı, henüz ülkenin gayri safi yurt içi hasılasını (GSYİH) açıklamazken, bütçe tasarısı, 2016'daki GSYİH'yi 174.438 milyar dolar olarak öngörmüştü.

Son 8 yıldır derin ekonomik kriz yaşayan Yunanistan'ın devlet borcu bu süre içinde 3'e katlanırken, ekonomisi yüzde 25 küçüldü.

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