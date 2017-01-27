27.01.2017 18:30:30

Yunanistan'dan Türkiye'ye iade cevabı!

Türkiye’nin darbe girişimine karıştıkları iddia edilen 8 askerin iade edilmesi talebinin reddine verdiği tepkilere Yunanistan’dan cevap geldi.

Yunanistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Yargımız bağımsızdır, kararları saygıyla karşılanır ve bağlayıcıdır. Yunanistan bir hukuk devletidir. Kuvvetler ayrılığına ve uluslararası hukuka saygımız var. Bu konudaki tek sorumluluk, kararları kesinlikle bağlayıcı olan bağımsız Yunan yargısınındır" ifadelerine yer verildi.



YUNANİSTAN 8 DARBECİYİ İADE ETMİYOR



Bugün Yunanistan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaçarak ülkelerine gelen darbecileri iade etleyeceği açıklandı.



TÜRKİYE'DEN YANIT



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu karara şu şekilde cevap verdi: "Yunanistan'la aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız."



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