18.02.2017 22:17:33

Yunanistan'dan IMF'ye: Daha fazla kemer sıkamıyoruz

Yunanistan Çalışma Bakanı Effie Achtsioglou, IMF’nin emeklilik haklarında yeni bir kesinti yapmaları yönündeki ısrarlarını kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Mepanews'in haberine göre Hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos ise haftalık basın toplantısında, hükümetin, Yunanistan ekonomisini krizden çıkarmak, güçlendirmek ve istikrarlı büyümesini sağlamak için müzakereleri sorumlulukla yürüttüğünü belirtti.

Tzanakopoulos, “Buna rağmen, Yunan halkının sırtına artık ek bir yük yüklenmemeli. Bu yüzden artık tek bir euroluk kemer sıkma önlemi içermeyen anlaşma hedefi devam etmeli” dedi.

Yunanistan'ın 2010 yılında Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu ile imzaladığı birinci kurtarma paketinin ardından hükümetler emekli maaşlarında 11 kez kesintiye gittiler.

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