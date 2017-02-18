18.02.2017 19:00:14

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi yakalandı.

AA'nın haberine göre Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında insan kaçakçılarına ait olduğu belirlenen bir bota müdahale etti. Botta bulunan 11 kişinin Türk vatandaşı, birinin ise Suriyeli olduğu ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalıştıkları tespit edildi.

Yapılan kimlik sorgulamasında ise teknede bulunanlardan O.D. ile Ş.U'nun değişik yıllarda polis akademilerinde öğretim üyesi olarak görev yaptıkları, FETÖ/PDY'ye üye olmak ve anayasal düzeni zorla değiştirmek" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Diğer 11 kişinin de O.D. ve Ş.U'nun eş ve çocukları olduğu tespit edilirken Suriye uyruklu kişinin yasa dışı geçişi organize ettiği bildirildi.

Zanlıların yasa dışı geçiş için Suriye uyruklu organizatörle 10 bin avro karşılığı anlaştıkları iddia edildi.

O.D. ve Ş.U'nun, 17-25 Aralık süreci sonrası 2015 yılında polis akademilerinin kapatılmasıyla FETÖ/PDY ile bağlantılarının olduğu değerlendirilerek emniyet teşkilatından uzaklaştırıldıkları, Ş.U'nun Kars Kağızman Üniversitesi ve O.D'nin de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde görevlendirildikleri belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.

FETÖ'nün darbe girişimden bulunduğu 15 Temmuz sonrası haklarında yakalama kararı çıkarılan iki zanlıdan Ş.U'nun Kars'tan, O.D'nin ise Tokat'tan gelen polis ekiplerine teslim edilecekleri bildirildi.

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