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Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açmayı tartışmış
03.02.2017 09:37:37

Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açmayı tartışmış

16 Temmuz sabahı helikopter ile kaçan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeyen Yunanistan'ın savaşı bile masaya yatırdığı kaydedildi.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet bugünkü köşe yazısında, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis ile Savunma Bakanı Panos Kammenos'un 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açma seçeneğini masaya yatırdıkları görüşmeye değindi.

Acet'in Yunanistan'dan Ankara'ya ulaşan gizemli istihbarat başlıklı köşe yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

Bir ay kadar önce Ankara'da üst düzey bir askeri yetkili ile 15 Temmuz darbe girişiminin TSK'da bıraktığı tahribat üzerine konuşuyorduk.

Sözünü ettiğim askeri yetkili bana, “Savaş uçağı kullanan pilotların yüzde 50'sinin darbe girişimine karıştığı için tutuklandığını, Havacı generallerin de yarısının aynı durumda olduğunu, bu açığı kapatmak için hızlı bir programla çalıştıklarını"anlatıyordu.

Askeri yetkili, tam o sırada Yunanistan'da yapılan bir görüşmeye sözü getirdi.

Baş parmağını omuzunun arkasına doğru götürerek, “Onun bilgisi buraya geldi" dedi. (Galiba, MİT ya da Genelkurmay İstihbaratı kast ediyordu)

Peki bu istihbarat neydi?

ANKARA'YA ULAŞAN İSTİHBARAT

FETÖ'nün Türk ordusu üzerinde bıraktığı hasar, elbette Türkiye'ye kem gözle bakanların dikkatinden kaçmamıştı.

Üst düzey askeri yetkilinin anlattığı, Ankara'ya da ulaşan istihbaratın konusu şuydu:

2016 sonlarında Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis ile Savunma Bakanı Panos Kammenos Türkiye'yi görüşmek üzere bir toplantı yaptılar. Toplantıda Yunan Genelkurmay Başkanı, “Türkiye ile bir savaşa girilmesi halinde en iyi zamanın şimdiki zaman olduğu görüşünü iletti."

Peki o toplantıdan nasıl bir karar çıkmıştı?

Muhatabımın ifadesiyle “Keşke ekonomimiz bu kadar kötü olmasaydı diye düşünüp vazgeçtiler."

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