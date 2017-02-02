02.02.2017 09:25:36

Yunan Savunma Bakanı'ndan Türkiye'yi kızdıracak açıklama

Yunanistan'ın darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmemesinin ve hafta sonunda yeniden alevlenen Kardak krizinin gerginliği sürüyor.

Reuters'ın haberine göre, Yunanistan, Türk hava kuvvetleri tarafından dün Yunan hava sahasına yönelik yoğun ihlallerin gerçekleştirildiğini iddia etti.

Ajansa konuşan Yunan savunma bakanlığı yetkilileri, merkez ve güney Ege'de bulunan adaların üzerindeki hava sahalarına yönelik 138 ihlalin gerçekleştiğini öne sürerken, bu sayının alışılmadık derecede yüksek olduğunu belirtti.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'nin davranışlarını "kovboy hareketleri" olarak tanımladı.

Reuters, Antenna televizyonuna konuşan Kammenos'un şu sözlerini aktardı: "Biz barış istiyoruz, Ege üzerinde bir kavga veya sorun istemiyoruz fakat yolu kesilmeyen bir uçak da olmayacaktır."

ÇAVUŞOĞLU: AKLINI BAŞINA TOPLASIN

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının hücumbot ile Kardak kayalıkları yakınlarında incelemelerde bulunmasından iki gün sonra, Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, dün helikopter ile Kardak bölgesine uçarak, 1996 krizinde ölen üç Yunan subayının anısına denize çelenk atmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kammenos'a "Aklını başına toplasın" diyerek tepki göstermişti.

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