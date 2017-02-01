01.02.2017 20:43:51

Yunan SAT'larından Kardak'a çıkarma

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos'un çelenk bıraktığı Kardak kayalıklarına, bir gün önce Yunan SAT komandolarının zodyak botla tam teçhizatlı olarak yaklaştığı ortaya çıktı.

Yunanistan'da yayın yapan 'www.star.gr' adlı haber sitesi, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos'un bu sabah çelenk bıraktığı Kardak kayalıklarına, bir gün önce Yunan SAT komandolarının zodyak botla tam teçhizatlı olarak yaklaştığı haberini verdi.

SAT KOMONDOLARI GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Dün Türk ve Yunan sahil güvenlik botlarının dalaşının hemen ardından, Kilimli (Kalimnos) Adası'ndan SAT komandolarının bölgeye gelip gelişmeleri takip ettiğini belirten internet sitesi, görüntüler de yayınladı.TSK UÇAĞI KEŞİF YAPTI

Bu arada Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 uçağın, bugün saat 14.20 ile 14.40 arasında bölgede keşif uçuşu yaptığı görüldü.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder