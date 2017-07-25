25.07.2017 11:49:00

Yunan sahil güvenliği Türk gemisine ateş açmıştı! O istihbaratın kaynağı belli oldu!

Ege'de ay başında Türk bandıralı ticaret gemisine Yunan Sahil Güvenlik botundan ateş açılmasına neden olan 'uyuşturucu ihbarının' arkasında ABD olduğu iddia edilmişti.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre İskenderun'dan aldığı yükle İzmit Körfezi'ne doğru seyreden 4300 DWT taşıma kapasitesine sahip ACT isimli Türk bayraklı kuruyük gemisine, 3 Temmuz'da Yunan Sahil Güvenlik botları, Rodos Adası açıklarında ateş açtı. Uluslararası sulardaki gemiye 16 kurşun isabet etti. Türk Dışişleri Bakanlığı, "Yunan makamlarının insan yaşamını hiçe sayan ölçüsüz hareketini kınıyoruz. Hangi sebeple olursa olsun bunun izahı yoktur" açıklaması yaparken, TSK bölgeye bir hücumbot ile iki sahil güvenlik botu gönderdi. Türkiye, olay üzerine Yunanistan'a nota vererek bilgi istedi. Yunanistan, "Kuruyük gemisinde uyuşturucu taşındığı yönünde ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) istihbarat verdiğini, geminin durdurularak aranmak istendiğini, uyarıları reddetmesi üzerine de prosedür uyarınca geminin güvenli yerlerine ateş açıldığını" Türkiye ile paylaştı. Yunanistan'dan gelen bilgi üzerine gemi, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrolünde Marmaris Limanı'na çekildi. Narkotik ekipler ve dedektör köpeklerle gemi arandı, uyuşturucu bulunmadı.



Habere göre uyuşturucu taşındığı iddiasının ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) tarafından verildiği ortaya çıktı.

ABD'DEN HENÜZ YENİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Türkiye, krize neden olan istihbaratı verdiği belirlenen DEA'nın, Ankara ve İstanbul'daki ofislerindeki yetkilileri çağırarak istihbaratın kaynağını sordu. DEA yetkilileri önce istihbaratın kaynağının kendileri olmadığını savundu. Türkiye, "O zaman gerekli açıklamaları yapın" uyarısında bulundu. DEA yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yapacaklarını belirtti, ancak aradan iki hafta geçmesine rağmen bir açıklama gelmedi.

Türkiye, bu arada Yunanistan'a istihbaratın DEA'dan verildiğini bir kez daha teyit etmiş oldu.