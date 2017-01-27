SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Yunan meclisinden ‘iflas’ kehaneti
28.01.2017 00:32:55

Yunan meclisinden ‘iflas’ kehaneti

Yunanistan meclisinde hazırlanan raporda 4. kurtarma paketi ve iflas gibi senaryolar gerçekleşebileceğine dikkat çekildi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Yunanistan meclisince hazırlanan bir raporda, kreditörler ile yaşanan anlaşmazlıkların çözülmemesi halinde 4. kurtarma paketi ve iflas gibi senaryolar gerçekleşebileceğine dikkat çekildi.

Yunan meclisinin bütçe ofisince hazırlanan raporda, ekonomik krizdeki ülkenin kısa ve orta vadede karşılaşabileceği risk senaryolarına yönelik uyarılarda bulunuldu. Ülkenin kreditörleri olan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı yeni kredi diliminin serbest bırakılmasının zora girdiği tespitine yer verilen raporda, bu durumun yol açabileceği risklere işaret edildi.  

4. KURTARMA PAKEDİ GEREKEBİLİR 

Rapora göre, kreditörler ve Yunanistan arasındaki gözden geçirme sürecinin tamamlanmaması halinde ülkenin sermaye piyasalarına erişiminin son memorandumun biteceği 2018 sonrasına sarkabileceği vurgulanırken, bu durumun dördüncü bir kurtarma paketi programına yol açabileceği kaydedildi.

EURO'DAN ÇIKIŞ İHTİMALİ OLUŞABİLİR

Özellikle AB hükümetlerinin siyasi baskı altında olması sebebiyle bu programa onay vermeme ihtimaline değinilen raporda, "Eğer, ülke sermaye piyasalarına erişim kazanamaz ve kredi sağlayamazsa, iflas kaçınılmaz hale gelebilir ve eurodan çıkış ihtimali oluşabilir." ifadelerine yer verildi.  

Olası iflas durumunda ise ülkede üretimin durması, bankacılık krizi, para biriminin aşırı devalüasyonu ve yüksek enflasyon gibi riskler vurgulandı.

Yunanistan ve kreditörleri arasındaki uzlaşmazlıklar sebebiyle son memorandumun ikinci gözden geçirme süreci gecikirken, dünkü Euro Grubu toplantısında da özellikle istihdam piyasası, enerji reformları ve 2018 sonrası mali hedefler konusunda olumlu herhangi bir sonuç alınamadı.



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi...
28.01.2017 00:47:26
Deniz piyadeleri operasyonda!
Deniz piyadeleri operasyonda!
Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nın PKK'ya yönelik operasyonlara katıldığı belirtildi...
28.01.2017 00:18:38
McCain'den Trump'a Rusya uyarısı
McCain'den Trump'a Rusya uyarısı
Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden John McCain, Rusya konusunda Trump'ı uyardı...
28.01.2017 00:15:57
Öğretmenlerin Suriyeli kavgası karakolda bitti
Öğretmenlerin Suriyeli kavgası karakolda bitti
Antalya Ermenek İlkokulu’nda görevli kadın öğretmenler, yarı yıl tatili öncesi Suriyeli çocukların dersi nedeniyle kavga etti.
27.01.2017 23:02:59
ABD, stratejik petrol stoklarını satıyor
ABD, stratejik petrol stoklarını satıyor
Stokların satışından elde edilecek gelirin, stratejik petrol stoklarının modernizasyonu ve altyapı harcamalarında kullanılması planlanıyor.
27.01.2017 22:30:16
Ağrı'da kar ve tipi ulaşımı vurdu
Ağrı'da kar ve tipi ulaşımı vurdu
Ağrı-Erzurum E-80 karayolunda görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler güçlük yaşadı.
27.01.2017 21:55:39
İşverene büyük destek
İşverene büyük destek
'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında, işveren bir işçiyi dahi yanına alırsa birinci yıl asgari ücretin yüzde 50`si, ikinci yıl yüzde 25`i kadar destek alacak.
27.01.2017 21:55:12
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hakan Albayrak: Cumhurbaşkanı “Kandırıldık” diyor… Devletin kandırılma hakkı var da vatandaşın yok mu?
Hakan Albayrak: Cumhurbaşkanı “Kandırıldık” diyor… Devletin kandırılma hakkı var da vatandaşın yok mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Etyen Mahçupyan: 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni nasıl savunalım?
Etyen Mahçupyan: 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni nasıl savunalım?
Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?
Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?
Soğuk Savaş'ı bitiren lider uyardı: Dünya savaşa gidiyor
Soğuk Savaş'ı bitiren lider uyardı: Dünya savaşa gidiyor
TSK: IŞİD El Bab'dan çekiliyor
TSK: IŞİD El Bab'dan çekiliyor
Lavrov, Astana'ya katılmayan Suriyeli muhaliflerle görüştü
Lavrov, Astana'ya katılmayan Suriyeli muhaliflerle görüştü
İsrail'in 40 yıllık sırrı: Koenig Belgeleri
İsrail'in 40 yıllık sırrı: Koenig Belgeleri
Taslağa ilişkin yeni ayrıntılar: 'Özerk Kürt Kültürel teşkilatları'
Taslağa ilişkin yeni ayrıntılar: 'Özerk Kürt Kültürel teşkilatları'
Başbakan Yardımcısı Türkeş Holokost töreninde
Başbakan Yardımcısı Türkeş Holokost töreninde
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları